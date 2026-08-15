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Will U 目前實時價格為 0 USD。WILLU 市值為 125,576 USD。追蹤台灣的 WILLU 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Will U 目前實時價格為 0 USD。WILLU 市值為 125,576 USD。追蹤台灣的 WILLU 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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1 WILLU 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00012556
$0.00012556$0.00012556
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mexc
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USD
Will U (WILLU) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 18:06:49 (UTC+8)

Will U 今日價格

Will U (WILLU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.60%。目前 WILLU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WILLU。

Will U 目前市值在 $ 125,576 排名第 #-，流通供應量為 1.00B WILLU。過去 24 小時內，WILLU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，WILLU 在過去一小時內波動了 -0.18%，過去7 天內波動了 -34.46%。過去一天，總交易量達到 $ 2.35K

Will U（WILLU）市場資訊

$ 125.58K
$ 125.58K$ 125.58K

$ 2.35K
$ 2.35K$ 2.35K

$ 125.58K
$ 125.58K$ 125.58K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Will U 的目前市值為 $ 125.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.35K。WILLU 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 125.58K

Will U 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0
$ 0$ 0
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.18%

-4.60%

-34.46%

-34.46%

Will U（WILLU）價格歷史 USD

今天內，Will U 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，Will U 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，Will U 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，Will U 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-4.60%
30天$ 0+45.15%
60天$ 0+45.74%
90天$ 0--

Will U 的價格預測

Will U（WILLU）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，WILLU 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
Will U (WILLU) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Will U 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Will U 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Will U 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 WILLU 2026–2027 年價格的預測。

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關於 Will U

Will U 的當前價格是多少？

交易價格為 NT$，Will U 在過去 24 小時內的價格變動幅度為 -4.60%。

代幣供應如何影響 WILLU 的估值？

供應量發揮著重要作用：目前流通中的代幣數量為 1000000000.0 個，稀缺性或通貨膨脹會在長遠時間內顯著影響價格走勢。

Will U 的市值是多少？

其市值為 NT$3942719.15248569600000，在全球排名第 #5410，這體現了該網絡的採用規模。

過去 24 小時的交易活動如何？

WILLU 的交易額為 NT$--，顯示了當前的流動性和用戶活動。

過去 24 小時的價格波動範圍是多少？

價格在 NT$ 至 NT$ 之間波動，有助投資者評估短期動能。

Will U 屬於哪個 Entertainment,SocialFi,BNB Chain Ecosystem 分類？

作為一個 Entertainment,SocialFi,BNB Chain Ecosystem 代幣，WILLU 根據實用性、供應量、採用度和表現趨勢與類似資產展開競爭。

哪些長期代幣經濟學趨勢至關重要？

發行量、銷毀量、解鎖時間表以及質押獎勵——這些往往與 -- 經濟相關——都會影響未來的供應量和市場信心。

人們還問：關於Will U的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 18:06:49 (UTC+8)

Will U（WILLU）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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