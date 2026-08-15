WHY 今日價格

WHY (WHY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.84%。目前 WHY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WHY。

WHY 目前市值在 $ 733,613 排名第 #-，流通供應量為 420.00T WHY。過去 24 小時內，WHY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WHY 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +2.04%。過去一天，總交易量達到 --。

WHY（WHY）市場資訊

市值 $ 733.61K$ 733.61K $ 733.61K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 733.61K$ 733.61K $ 733.61K 流通量 420.00T 420.00T 420.00T 總供應量 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

WHY 的目前市值為 $ 733.61K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WHY 的流通量為 420.00T，總供應量是 420000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 733.61K。