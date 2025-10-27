VUSD（VUSD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.997165 24H最低價 $ 1.019 24H最高價 歷史最高 $ 1.044 最低價 $ 0.96079 漲跌幅（1H） -0.19% 漲跌幅（1D） -1.68% 漲跌幅（7D） -0.03%

VUSD（VUSD）目前實時價格為 $0.999712。過去 24 小時內，VUSD 的交易價格在 $ 0.997165 至 $ 1.019 之間波動，市場活躍度顯著。VUSD 的歷史最高價為 $ 1.044，歷史最低價為 $ 0.96079。

從短期表現來看，VUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.19%，過去 24 小時內變動為 -1.68%，過去 7 天內累計變動為 -0.03%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VUSD（VUSD）市場資訊

市值 $ 1.64M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.64M 流通量 1.65M 總供應量 1,645,278.838965267

VUSD 的目前市值為 $ 1.64M, 它過去 24 小時的交易量為 --。VUSD 的流通量為 1.65M，總供應量是 1645278.838965267，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.64M。