Visual Workflow AI（FLOWAI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0 24H最高價 $ 0 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +0.40% 漲跌幅（7D） -0.01%

Visual Workflow AI（FLOWAI）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，FLOWAI 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。FLOWAI 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FLOWAI 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +0.40%，過去 7 天內累計變動為 -0.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Visual Workflow AI（FLOWAI）市場資訊

市值 $ 16.90K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 17.58K 流通量 951.45M 總供應量 989,425,498.3696238

Visual Workflow AI 的目前市值為 $ 16.90K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLOWAI 的流通量為 951.45M，總供應量是 989425498.3696238，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.58K。