SOURCEX 目前實時價格為 0.0000379 USD。跟蹤 SCX 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 SCX 價格趨勢。

SOURCEX實時價格 (SCX)

$0.0000379
$0.0000379$0.0000379
-27.39%1D
SOURCEX (SCX) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-28 01:32:06 (UTC+8)

SOURCEX（SCX）價格資訊 (USD)

$ 0.0000304
$ 0.0000304$ 0.0000304
$ 0.0004734
$ 0.0004734$ 0.0004734
$ 0.0000304
$ 0.0000304$ 0.0000304

$ 0.0004734
$ 0.0004734$ 0.0004734

--
----

--
----

+18.43%

-27.38%

-97.90%

-97.90%

SOURCEX（SCX）目前實時價格為 $ 0.0000379。過去 24 小時內，SCX 的交易價格在 $ 0.0000304$ 0.0004734 之間波動，市場活躍度顯著。SCX 的歷史最高價為 --，歷史最低價為 --

從短期表現來看，SCX 在過去 1 小時內的價格變動為 +18.43%，過去 24 小時內變動為 -27.38%，過去 7 天內累計變動為 -97.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SOURCEX（SCX）市場資訊

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

$ 37.90T
$ 37.90T$ 37.90T

--
----

1,000,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000

--
----

SOURCEX 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.08M。SCX 的流通量為 --，總供應量是 --，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.90T

SOURCEX（SCX）價格歷史 USD

跟蹤 SOURCEX 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000014297-27.38%
30天$ -0.1999621-99.99%
60天$ -0.1999621-99.99%
90天$ -0.1999621-99.99%
SOURCEX 今日價格變化

今天，SCX 記錄了 $ -0.000014297 (-27.38%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

SOURCEX 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.1999621 (-99.99%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

SOURCEX 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，SCX 的變化為 $ -0.1999621 (-99.99%)，從而更廣泛地了解其表現。

SOURCEX 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ -0.1999621 (-99.99%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 SOURCEX（SCX）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 SOURCEX 價格歷史頁面

什麼是SOURCEX (SCX)

SourceX — 在群眾之前看見市場訊號。SourceX 是一個先進的加密情報平台，旨在革新投資者與建設者在數位資產領域中的導航方式。透過無縫整合鏈下的社群資料——如社群情緒、意見領袖動態與熱門敘事——以及鏈上指標（例如代幣表現與交易流向），SourceX 為用戶提供加密生態系中前所未有的 360° 全方位視角。

SOURCEX在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 SOURCEX 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

- 檢查 SCX 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 SOURCEX 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 SOURCEX 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

SOURCEX 價格預測 (USD)

SOURCEX（SCX）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 SOURCEX（SCX）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 SOURCEX 的長期和短期價格預測。

現在就查看 SOURCEX 價格預測

SOURCEX（SCX）代幣經濟

了解 SOURCEX（SCX）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SCX 代幣的完整經濟學

如何購買SOURCEX (SCX)

正在尋找如何購買 SOURCEX？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買SOURCEX。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

SCX 兌換為當地貨幣

1 SOURCEX（SCX）至 VND
0.9973385
1 SOURCEX（SCX）至 AUD
A$0.000057608
1 SOURCEX（SCX）至 GBP
0.000028046
1 SOURCEX（SCX）至 EUR
0.000032215
1 SOURCEX（SCX）至 USD
$0.0000379
1 SOURCEX（SCX）至 MYR
RM0.00015918
1 SOURCEX（SCX）至 TRY
0.001588389
1 SOURCEX（SCX）至 JPY
¥0.0057987
1 SOURCEX（SCX）至 ARS
ARS$0.053682697
1 SOURCEX（SCX）至 RUB
0.003003196
1 SOURCEX（SCX）至 INR
0.003343917
1 SOURCEX（SCX）至 IDR
Rp0.631666414
1 SOURCEX（SCX）至 PHP
0.002231552
1 SOURCEX（SCX）至 EGP
￡E.0.001797976
1 SOURCEX（SCX）至 BRL
R$0.000203523
1 SOURCEX（SCX）至 CAD
C$0.000052681
1 SOURCEX（SCX）至 BDT
0.004638202
1 SOURCEX（SCX）至 NGN
0.055247588
1 SOURCEX（SCX）至 COP
$0.1463319
1 SOURCEX（SCX）至 ZAR
R.0.000653396
1 SOURCEX（SCX）至 UAH
0.001596348
1 SOURCEX（SCX）至 TZS
T.Sh.0.093580027
1 SOURCEX（SCX）至 VES
Bs0.0080727
1 SOURCEX（SCX）至 CLP
$0.035626
1 SOURCEX（SCX）至 PKR
Rs0.010648763
1 SOURCEX（SCX）至 KZT
0.020387168
1 SOURCEX（SCX）至 THB
฿0.001237814
1 SOURCEX（SCX）至 TWD
NT$0.001161256
1 SOURCEX（SCX）至 AED
د.إ0.000139093
1 SOURCEX（SCX）至 CHF
Fr0.000029941
1 SOURCEX（SCX）至 HKD
HK$0.000294104
1 SOURCEX（SCX）至 AMD
֏0.014565349
1 SOURCEX（SCX）至 MAD
.د.م0.000349438
1 SOURCEX（SCX）至 MXN
$0.000696981
1 SOURCEX（SCX）至 SAR
ريال0.000142125
1 SOURCEX（SCX）至 ETB
Br0.00573427
1 SOURCEX（SCX）至 KES
KSh0.004899712
1 SOURCEX（SCX）至 JOD
د.أ0.0000268711
1 SOURCEX（SCX）至 PLN
0.000137577
1 SOURCEX（SCX）至 RON
лв0.000165244
1 SOURCEX（SCX）至 SEK
kr0.000355881
1 SOURCEX（SCX）至 BGN
лв0.000063672
1 SOURCEX（SCX）至 HUF
Ft0.012649883
1 SOURCEX（SCX）至 CZK
0.000792489
1 SOURCEX（SCX）至 KWD
د.ك0.0000115974
1 SOURCEX（SCX）至 ILS
0.000123175
1 SOURCEX（SCX）至 BOB
Bs0.000262268
1 SOURCEX（SCX）至 AZN
0.00006443
1 SOURCEX（SCX）至 TJS
SM0.000350575
1 SOURCEX（SCX）至 GEL
0.000103088
1 SOURCEX（SCX）至 AOA
Kz0.034738761
1 SOURCEX（SCX）至 BHD
.د.ب0.0000142504
1 SOURCEX（SCX）至 BMD
$0.0000379
1 SOURCEX（SCX）至 DKK
kr0.000242939
1 SOURCEX（SCX）至 HNL
L0.000999044
1 SOURCEX（SCX）至 MUR
0.001723692
1 SOURCEX（SCX）至 NAD
$0.000653017
1 SOURCEX（SCX）至 NOK
kr0.000378621
1 SOURCEX（SCX）至 NZD
$0.000065567
1 SOURCEX（SCX）至 PAB
B/.0.0000379
1 SOURCEX（SCX）至 PGK
K0.000158801
1 SOURCEX（SCX）至 QAR
ر.ق0.000137956
1 SOURCEX（SCX）至 RSD
дин.0.003817667
1 SOURCEX（SCX）至 UZS
soʻm0.462195048
1 SOURCEX（SCX）至 ALL
L0.003148353
1 SOURCEX（SCX）至 ANG
ƒ0.000067841
1 SOURCEX（SCX）至 AWG
ƒ0.00006822
1 SOURCEX（SCX）至 BBD
$0.0000758
1 SOURCEX（SCX）至 BAM
KM0.000063672
1 SOURCEX（SCX）至 BIF
Fr0.1124493
1 SOURCEX（SCX）至 BND
$0.000048891
1 SOURCEX（SCX）至 BSD
$0.0000379
1 SOURCEX（SCX）至 JMD
$0.006077265
1 SOURCEX（SCX）至 KHR
0.152822275
1 SOURCEX（SCX）至 KMF
Fr0.0160317
1 SOURCEX（SCX）至 LAK
0.823913027
1 SOURCEX（SCX）至 LKR
රු0.011529938
1 SOURCEX（SCX）至 MDL
L0.000642026
1 SOURCEX（SCX）至 MGA
Ar0.171492952
1 SOURCEX（SCX）至 MOP
P0.0003032
1 SOURCEX（SCX）至 MVR
0.00057987
1 SOURCEX（SCX）至 MWK
MK0.065798569
1 SOURCEX（SCX）至 MZN
MT0.002422189
1 SOURCEX（SCX）至 NPR
रु0.005350722
1 SOURCEX（SCX）至 PYG
0.2687868
1 SOURCEX（SCX）至 RWF
Fr0.0549171
1 SOURCEX（SCX）至 SBD
$0.000311917
1 SOURCEX（SCX）至 SCR
0.000540075
1 SOURCEX（SCX）至 SRD
$0.001511831
1 SOURCEX（SCX）至 SVC
$0.000331625
1 SOURCEX（SCX）至 SZL
L0.000652638
1 SOURCEX（SCX）至 TMT
m0.000133029
1 SOURCEX（SCX）至 TND
د.ت0.0001105543
1 SOURCEX（SCX）至 TTD
$0.000257341
1 SOURCEX（SCX）至 UGX
Sh0.1320436
1 SOURCEX（SCX）至 XAF
Fr0.0213377
1 SOURCEX（SCX）至 XCD
$0.00010233
1 SOURCEX（SCX）至 XOF
Fr0.0213377
1 SOURCEX（SCX）至 XPF
Fr0.0038658
1 SOURCEX（SCX）至 BWP
P0.000505965
1 SOURCEX（SCX）至 BZD
$0.000076179
1 SOURCEX（SCX）至 CVE
$0.00360808
1 SOURCEX（SCX）至 DJF
Fr0.0067083
1 SOURCEX（SCX）至 DOP
$0.002427116
1 SOURCEX（SCX）至 DZD
د.ج0.004927758
1 SOURCEX（SCX）至 FJD
$0.000086791
1 SOURCEX（SCX）至 GNF
Fr0.3295405
1 SOURCEX（SCX）至 GTQ
Q0.000290314
1 SOURCEX（SCX）至 GYD
$0.007935502
1 SOURCEX（SCX）至 ISK
kr0.0046238

要更深入地瞭解 SOURCEX，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方SOURCEX網站
區塊查詢

人們還問：關於SOURCEX的其他問題

SOURCEX（SCX）今日價格是多少？
SCX 實時價格為 0.0000379 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 SCX 兌 USD 的價格是多少？
目前 SCX 兌 USD 的價格為 $ 0.0000379。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
SOURCEX 的市值是多少？
SCX 的市值為 -- USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
SCX 的流通供應量是多少？
SCX 的流通供應量為 -- USD
SCX 的歷史最高價（ATH）是多少？
SCX 的歷史最高價是 -- USD
SCX 的歷史最低價（ATL）是多少？
SCX 的歷史最低價是 -- USD
SCX 的交易量是多少？
SCX 的 24 小時實時交易量為 $ 2.08M USD
SCX 今年會漲嗎？
SCX 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 SCX 價格預測 獲取更深入的分析。
SOURCEX（SCX）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-27 16:29:31行業動態
ZEC 流通市場總值接近 60 億美元，達到新的歷史高點
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高

2025 年第三季度 MX Token 回購與銷毀

October 16, 2025

MEXC 九月數據亮點：永續合約DEX敘事爆發，BSC生態強勢領跑

October 15, 2025

為什麼這麼多人在牛市中仍然虧錢？

October 6, 2025
免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

1 SCX = 0.0000379 USD

SCX/USDT
$0.0000379
$0.0000379$0.0000379
-27.38%

