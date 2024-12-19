Validity 價格 (VAL)
今天 Validity (VAL) 的實時價格爲 0.869557 USD。目前其市值爲 $ 4.53M USD。VAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Validity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 300.91K USD
- Validity 當天價格變化爲 -4.33%
- 其循環供應量爲 5.25M USD
在獲取 MEXC 上從 VAL兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 VAL 價格信息的首選平臺。
今天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0394287609988676。
在過去30天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0225473521。
在過去60天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1349170728。
在過去90天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.18329291381305。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0394287609988676
|-4.33%
|30天
|$ -0.0225473521
|-2.59%
|60天
|$ -0.1349170728
|-15.51%
|90天
|$ -0.18329291381305
|-17.40%
Validity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.45%
-4.33%
-7.20%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 VAL 兌換 AUD
A$1.38259563
|1 VAL 兌換 GBP
￡0.68695003
|1 VAL 兌換 EUR
€0.83477472
|1 VAL 兌換 USD
$0.869557
|1 VAL 兌換 MYR
RM3.9130065
|1 VAL 兌換 TRY
₺30.50405956
|1 VAL 兌換 JPY
¥136.65088255
|1 VAL 兌換 RUB
₽89.55567543
|1 VAL 兌換 INR
₹73.9993007
|1 VAL 兌換 IDR
Rp14,255.03050608
|1 VAL 兌換 PHP
₱51.35603642
|1 VAL 兌換 EGP
￡E.44.2604513
|1 VAL 兌換 BRL
R$5.36516669
|1 VAL 兌換 CAD
C$1.24346651
|1 VAL 兌換 BDT
৳103.92075707
|1 VAL 兌換 NGN
₦1,350.23941403
|1 VAL 兌換 UAH
₴36.50400286
|1 VAL 兌換 VES
Bs43.47785
|1 VAL 兌換 PKR
Rs242.00640867
|1 VAL 兌換 KZT
₸456.21308005
|1 VAL 兌換 THB
฿30.04319435
|1 VAL 兌換 TWD
NT$28.37364491
|1 VAL 兌換 CHF
Fr0.77390573
|1 VAL 兌換 HKD
HK$6.75645789
|1 VAL 兌換 MAD
.د.م8.72165671