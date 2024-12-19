Validity 價格 (VAL)

USD

Validity (VAL) 實時價格圖表

$0.869557
$0.869557$0.869557
-4.30%(1D)

今天 Validity (VAL) 的價格

今天 Validity (VAL) 的實時價格爲 0.869557 USD。目前其市值爲 $ 4.53M USD。VAL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Validity 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 300.91K USD
- Validity 當天價格變化爲 -4.33%
- 其循環供應量爲 5.25M USD

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Validity (VAL) 價格表現 USD

今天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0394287609988676
在過去30天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0225473521
在過去60天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1349170728
在過去90天內，Validity 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.18329291381305

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0394287609988676-4.33%
30天$ -0.0225473521-2.59%
60天$ -0.1349170728-15.51%
90天$ -0.18329291381305-17.40%

Validity (VAL) 價格分析

Validity 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.84297
$ 0.84297$ 0.84297

$ 0.928941
$ 0.928941$ 0.928941

$ 19.02
$ 19.02$ 19.02

+0.45%

-4.33%

-7.20%

Validity (VAL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 4.53M
$ 4.53M$ 4.53M

$ 300.91K
$ 300.91K$ 300.91K

5.25M
5.25M 5.25M

什麼是Validity (VAL)

Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain.

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Validity (VAL) 資源

官網

大家還在問：關於 Validity (VAL) 的其他問題

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VAL 兌換爲當地貨幣

1 VAL 兌換 AUD
A$1.38259563
1 VAL 兌換 GBP
0.68695003
1 VAL 兌換 EUR
0.83477472
1 VAL 兌換 USD
$0.869557
1 VAL 兌換 MYR
RM3.9130065
1 VAL 兌換 TRY
30.50405956
1 VAL 兌換 JPY
¥136.65088255
1 VAL 兌換 RUB
89.55567543
1 VAL 兌換 INR
73.9993007
1 VAL 兌換 IDR
Rp14,255.03050608
1 VAL 兌換 PHP
51.35603642
1 VAL 兌換 EGP
￡E.44.2604513
1 VAL 兌換 BRL
R$5.36516669
1 VAL 兌換 CAD
C$1.24346651
1 VAL 兌換 BDT
103.92075707
1 VAL 兌換 NGN
1,350.23941403
1 VAL 兌換 UAH
36.50400286
1 VAL 兌換 VES
Bs43.47785
1 VAL 兌換 PKR
Rs242.00640867
1 VAL 兌換 KZT
456.21308005
1 VAL 兌換 THB
฿30.04319435
1 VAL 兌換 TWD
NT$28.37364491
1 VAL 兌換 CHF
Fr0.77390573
1 VAL 兌換 HKD
HK$6.75645789
1 VAL 兌換 MAD
.د.م8.72165671