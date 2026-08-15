UWON 今日價格

UWON (UWON) 今日實時價格為 $ 0.058102，過去 24 小時內變化了 1.37%。目前 UWON 兌 USD 的匯率為 $ 0.058102 每 UWON。

UWON 目前市值在 $ 581,023 排名第 #-，流通供應量為 10.00M UWON。過去 24 小時內，UWON 的交易價格在 $ 0.056758（低點）和 $ 0.059556（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.81，而歷史最低價為 $ 0.054905。

短期表現方面，UWON 在過去一小時內波動了 -2.43%，過去7 天內波動了 +2.08%。過去一天，總交易量達到 $ 9.11。

UWON（UWON）市場資訊

市值 $ 581.02K$ 581.02K $ 581.02K 成交量（24H） $ 9.11$ 9.11 $ 9.11 完全稀釋市值 $ 581.02K$ 581.02K $ 581.02K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

UWON 的目前市值為 $ 581.02K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.11。UWON 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 581.02K。