Unit Pump（UPUMP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00453876 24H最高價 $ 0.00492794 歷史最高 $ 0.00878431 最低價 $ 0.00228745 漲跌幅（1H） +2.56% 漲跌幅（1D） +1.80% 漲跌幅（7D） +15.33%

Unit Pump（UPUMP）目前實時價格為 $0.00470357。過去 24 小時內，UPUMP 的交易價格在 $ 0.00453876 至 $ 0.00492794 之間波動，市場活躍度顯著。UPUMP 的歷史最高價為 $ 0.00878431，歷史最低價為 $ 0.00228745。

從短期表現來看，UPUMP 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.56%，過去 24 小時內變動為 +1.80%，過去 7 天內累計變動為 +15.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unit Pump（UPUMP）市場資訊

市值 $ 149.66M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 4.69B 流通量 31.90B 總供應量 1,000,000,000,000.0

Unit Pump 的目前市值為 $ 149.66M, 它過去 24 小時的交易量為 --。UPUMP 的流通量為 31.90B，總供應量是 1000000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.69B。