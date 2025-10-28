Unchained（UNCHAINED）價格資訊 (USD)

Unchained（UNCHAINED）目前實時價格為 $0.00008954。過去 24 小時內，UNCHAINED 的交易價格在 $ 0.00006598 至 $ 0.00009325 之間波動，市場活躍度顯著。UNCHAINED 的歷史最高價為 $ 0.00098023，歷史最低價為 $ 0.0000385。

從短期表現來看，UNCHAINED 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.98%，過去 24 小時內變動為 +1.14%，過去 7 天內累計變動為 +34.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Unchained（UNCHAINED）市場資訊

Unchained 的目前市值為 $ 89.53K, 它過去 24 小時的交易量為 --。UNCHAINED 的流通量為 999.91M，總供應量是 999907427.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 89.53K。