Tuff（TUFF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00004467 $ 0.00004467 $ 0.00004467 24H最低價 $ 0.00004732 $ 0.00004732 $ 0.00004732 24H最高價 24H最低價 $ 0.00004467$ 0.00004467 $ 0.00004467 24H最高價 $ 0.00004732$ 0.00004732 $ 0.00004732 歷史最高 $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 最低價 $ 0.00004411$ 0.00004411 $ 0.00004411 漲跌幅（1H） +0.73% 漲跌幅（1D） -1.32% 漲跌幅（7D） -6.04% 漲跌幅（7D） -6.04%

Tuff（TUFF）目前實時價格為 $0.00004542。過去 24 小時內，TUFF 的交易價格在 $ 0.00004467 至 $ 0.00004732 之間波動，市場活躍度顯著。TUFF 的歷史最高價為 $ 0.00226927，歷史最低價為 $ 0.00004411。

從短期表現來看，TUFF 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.73%，過去 24 小時內變動為 -1.32%，過去 7 天內累計變動為 -6.04%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tuff（TUFF）市場資訊

市值 $ 45.42K$ 45.42K $ 45.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 45.42K$ 45.42K $ 45.42K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Tuff 的目前市值為 $ 45.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TUFF 的流通量為 999.96M，總供應量是 999964159.954774，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 45.42K。