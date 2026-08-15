Treecle 今日價格

Treecle (TRCL) 今日實時價格為 $ 0.00116894，過去 24 小時內變化了 2.13%。目前 TRCL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00116894 每 TRCL。

Treecle 目前市值在 $ 1,164,888 排名第 #-，流通供應量為 996.55M TRCL。過去 24 小時內，TRCL 的交易價格在 $ 0.00113404（低點）和 $ 0.00116902（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.300077，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRCL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +23.50%。過去一天，總交易量達到 $ 23.88。

Treecle（TRCL）市場資訊

市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 成交量（24H） $ 23.88$ 23.88 $ 23.88 完全稀釋市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 流通量 996.55M 996.55M 996.55M 總供應量 996,547,634.0 996,547,634.0 996,547,634.0

Treecle 的目前市值為 $ 1.16M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 23.88。TRCL 的流通量為 996.55M，總供應量是 996547634.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.16M。