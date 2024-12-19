Tower 圖標

Tower 價格 (TOWER)

USD

Tower (TOWER) 實時價格圖表

$0.00207157
$0.00207157$0.00207157
-1.90%(1D)

今天 Tower (TOWER) 的價格

今天 Tower (TOWER) 的實時價格爲 0.00207157 USD。目前其市值爲 $ 3.65M USD。TOWER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tower 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 105.46K USD
- Tower 當天價格變化爲 -1.92%
- 其循環供應量爲 1.76B USD

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Tower (TOWER) 價格表現 USD

今天內，Tower 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Tower 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0012056498
在過去60天內，Tower 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0009259982
在過去90天內，Tower 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005710776632132182

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.92%
30天$ +0.0012056498+58.20%
60天$ +0.0009259982+44.70%
90天$ +0.0005710776632132182+38.06%

Tower (TOWER) 價格分析

Tower 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00191865
$ 0.00191865$ 0.00191865

$ 0.00222867
$ 0.00222867$ 0.00222867

$ 0.144028
$ 0.144028$ 0.144028

+5.41%

-1.92%

-6.96%

Tower (TOWER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

$ 105.46K
$ 105.46K$ 105.46K

1.76B
1.76B 1.76B

什麼是Tower (TOWER)

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Tower (TOWER) 資源

官網

大家還在問：關於 Tower (TOWER) 的其他問題

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TOWER 兌換爲當地貨幣

1 TOWER 兌換 AUD
A$0.0032937963
1 TOWER 兌換 GBP
0.0016365403
1 TOWER 兌換 EUR
0.0019887072
1 TOWER 兌換 USD
$0.00207157
1 TOWER 兌換 MYR
RM0.009322065
1 TOWER 兌換 TRY
0.0726706756
1 TOWER 兌換 JPY
¥0.3255472255
1 TOWER 兌換 RUB
0.213786024
1 TOWER 兌換 INR
0.176290607
1 TOWER 兌換 IDR
Rp33.9601585008
1 TOWER 兌換 PHP
0.1223469242
1 TOWER 兌換 EGP
￡E.0.1054636287
1 TOWER 兌換 BRL
R$0.0128023026
1 TOWER 兌換 CAD
C$0.0029623451
1 TOWER 兌換 BDT
0.2475733307
1 TOWER 兌換 NGN
3.2167131803
1 TOWER 兌換 UAH
0.0869645086
1 TOWER 兌換 VES
Bs0.1035785
1 TOWER 兌換 PKR
Rs0.5765386467
1 TOWER 兌換 KZT
1.0868492005
1 TOWER 兌換 THB
฿0.0715520278
1 TOWER 兌換 TWD
NT$0.0676160448
1 TOWER 兌換 CHF
Fr0.0018436973
1 TOWER 兌換 HKD
HK$0.0160960989
1 TOWER 兌換 MAD
.د.م0.0207778471