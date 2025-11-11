TOWER 生態系統由 $TOWER 驅動，$TOWER 是 Animoca Brands 的首個實用型代幣，該代幣未進行過私募，並於 2021 年 2 月在 DEX 上線。我們近期的重點是深入了解 Base 上的社群和工具，Base 是基於 OP Stack 超級鏈構建的 L2 層。隨著 TOWER 的發展，TOWER Builder Hub 計畫在支持建造者經濟方面發揮著至關重要的作用，使創作者能夠在生態系統中貢獻力量並蓬勃發展。我們致力於拓展多元化業務，並引進新的實用型代幣形式，從而推動長期成長和創新。