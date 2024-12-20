TOR 圖標

TOR 價格 (TOR)

USD

TOR (TOR) 實時價格圖表

$0.00885705
$0.00885705$0.00885705
-9.20%(1D)

今天 TOR (TOR) 的價格

今天 TOR (TOR) 的實時價格爲 0.00885705 USD。目前其市值爲 $ 151.19K USD。TOR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
TOR 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 34.25 USD
- TOR 當天價格變化爲 -9.23%
- 其循環供應量爲 17.07M USD

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TOR (TOR) 價格表現 USD

今天內，TOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00090149761835494
在過去30天內，TOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0027549180
在過去60天內，TOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017481301
在過去90天內，TOR 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002244652022154759

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00090149761835494-9.23%
30天$ +0.0027549180+31.10%
60天$ -0.0017481301-19.73%
90天$ -0.002244652022154759-20.21%

TOR (TOR) 價格分析

TOR 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00864888
$ 0.00864888$ 0.00864888

$ 0.00988189
$ 0.00988189$ 0.00988189

$ 20.14
$ 20.14$ 20.14

+0.21%

-9.23%

-19.34%

TOR (TOR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 151.19K
$ 151.19K$ 151.19K

$ 34.25
$ 34.25$ 34.25

17.07M
17.07M 17.07M

什麼是TOR (TOR)

TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.

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TOR (TOR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 TOR (TOR) 的其他問題

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TOR 兌換爲當地貨幣

1 TOR 兌換 AUD
A$0.0140827095
1 TOR 兌換 GBP
0.0069970695
1 TOR 兌換 EUR
0.008502768
1 TOR 兌換 USD
$0.00885705
1 TOR 兌換 MYR
RM0.039856725
1 TOR 兌換 TRY
0.3107938845
1 TOR 兌換 JPY
¥1.396048221
1 TOR 兌換 RUB
0.9166161045
1 TOR 兌換 INR
0.7540006665
1 TOR 兌換 IDR
Rp145.197517752
1 TOR 兌換 PHP
0.5233630845
1 TOR 兌換 EGP
￡E.0.4509124155
1 TOR 兌換 BRL
R$0.0542937165
1 TOR 兌換 CAD
C$0.0126655815
1 TOR 兌換 BDT
1.0585060455
1 TOR 兌換 NGN
13.7531386695
1 TOR 兌換 UAH
0.371818959
1 TOR 兌換 VES
Bs0.4428525
1 TOR 兌換 PKR
Rs2.4650055855
1 TOR 兌換 KZT
4.6468512825
1 TOR 兌換 THB
฿0.306099648
1 TOR 兌換 TWD
NT$0.2890055415
1 TOR 兌換 CHF
Fr0.0078827745
1 TOR 兌換 HKD
HK$0.0688192785
1 TOR 兌換 MAD
.د.م0.0888362115