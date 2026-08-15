TokenPocket Token 今日價格

TokenPocket Token (TPT) 今日實時價格為 $ 0.00689607，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 TPT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00689607 每 TPT。

TokenPocket Token 目前市值在 $ 21,952,594 排名第 #-，流通供應量為 3.18B TPT。過去 24 小時內，TPT 的交易價格在 $ 0.00685152（低點）和 $ 0.00701045（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.14558，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TPT 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +8.48%。過去一天，總交易量達到 $ 2.04K。

TokenPocket Token（TPT）市場資訊

市值 $ 21.95M$ 21.95M $ 21.95M 成交量（24H） $ 2.04K$ 2.04K $ 2.04K 完全稀釋市值 $ 40.69M$ 40.69M $ 40.69M 流通量 3.18B 3.18B 3.18B 總供應量 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257 3,183,201,665.4257

TokenPocket Token 的目前市值為 $ 21.95M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.04K。TPT 的流通量為 3.18B，總供應量是 3183201665.4257，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.69M。