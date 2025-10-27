Tokenize Xchange（TKX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 2.15 $ 2.15 $ 2.15 24H最低價 $ 2.22 $ 2.22 $ 2.22 24H最高價 24H最低價 $ 2.15$ 2.15 $ 2.15 24H最高價 $ 2.22$ 2.22 $ 2.22 歷史最高 $ 50.43$ 50.43 $ 50.43 最低價 $ 0.111255$ 0.111255 $ 0.111255 漲跌幅（1H） -0.57% 漲跌幅（1D） +0.88% 漲跌幅（7D） +1.75% 漲跌幅（7D） +1.75%

Tokenize Xchange（TKX）目前實時價格為 $2.19。過去 24 小時內，TKX 的交易價格在 $ 2.15 至 $ 2.22 之間波動，市場活躍度顯著。TKX 的歷史最高價為 $ 50.43，歷史最低價為 $ 0.111255。

從短期表現來看，TKX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.57%，過去 24 小時內變動為 +0.88%，過去 7 天內累計變動為 +1.75%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tokenize Xchange（TKX）市場資訊

市值 $ 174.99M$ 174.99M $ 174.99M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 218.75M$ 218.75M $ 218.75M 流通量 80.00M 80.00M 80.00M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Tokenize Xchange 的目前市值為 $ 174.99M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TKX 的流通量為 80.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 218.75M。