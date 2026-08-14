Real Briefly 今日價格

Real Briefly (REALTOKEN) 今日實時價格為 NT$ 0.001975，過去 24 小時內變化了 2.85%。目前 REALTOKEN 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.001975 每 REALTOKEN。

Real Briefly 目前市值在 NT$ 1.31M 排名第 #1560，流通供應量為 663.50M REALTOKEN。過去 24 小時內，REALTOKEN 的交易價格在 NT$ 0.001956（低點）和 NT$ 0.002115（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.3740882995268354094，而歷史最低價為 NT$ 0.1022391853296653933。

短期表現方面，REALTOKEN 在過去一小時內波動了 -1.75%，過去7 天內波動了 +13.31%。過去一天，總交易量達到 NT$ 13.54K。

Real Briefly（REALTOKEN）市場資訊

排名 No.1560 市值 NT$ 1.31MNT$ 1.31M NT$ 1.31M 成交量（24H） NT$ 13.54KNT$ 13.54K NT$ 13.54K 完全稀釋市值 NT$ 1.98MNT$ 1.98M NT$ 1.98M 流通量 663.50M 663.50M 663.50M 最大供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 66.34% 所屬公鏈 XRP

Real Briefly 的目前市值為 NT$ 1.31M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 13.54K。REALTOKEN 的流通量為 663.50M，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 1.98M。