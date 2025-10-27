TikTrix（TRIX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.04883387 $ 0.04883387 $ 0.04883387 24H最低價 $ 0.068305 $ 0.068305 $ 0.068305 24H最高價 24H最低價 $ 0.04883387$ 0.04883387 $ 0.04883387 24H最高價 $ 0.068305$ 0.068305 $ 0.068305 歷史最高 $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 最低價 $ 0.04883387$ 0.04883387 $ 0.04883387 漲跌幅（1H） -0.08% 漲跌幅（1D） -7.83% 漲跌幅（7D） -15.01% 漲跌幅（7D） -15.01%

TikTrix（TRIX）目前實時價格為 $0.062706。過去 24 小時內，TRIX 的交易價格在 $ 0.04883387 至 $ 0.068305 之間波動，市場活躍度顯著。TRIX 的歷史最高價為 $ 0.258948，歷史最低價為 $ 0.04883387。

從短期表現來看，TRIX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.08%，過去 24 小時內變動為 -7.83%，過去 7 天內累計變動為 -15.01%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

TikTrix（TRIX）市場資訊

市值 $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 125.41M$ 125.41M $ 125.41M 流通量 124.08M 124.08M 124.08M 總供應量 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

TikTrix 的目前市值為 $ 7.78M, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRIX 的流通量為 124.08M，總供應量是 2000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 125.41M。