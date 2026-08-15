Three Kingdoms 今日價格

Three Kingdoms (3KDS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.02%。目前 3KDS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 3KDS。

Three Kingdoms 目前市值在 $ 500,330 排名第 #-，流通供應量為 590.00M 3KDS。過去 24 小時內，3KDS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00133389，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，3KDS 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +1.39%。過去一天，總交易量達到 $ 209.47。

Three Kingdoms（3KDS）市場資訊

市值 $ 500.33K$ 500.33K $ 500.33K 成交量（24H） $ 209.47$ 209.47 $ 209.47 完全稀釋市值 $ 848.02K$ 848.02K $ 848.02K 流通量 590.00M 590.00M 590.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Three Kingdoms 的目前市值為 $ 500.33K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 209.47。3KDS 的流通量為 590.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 848.02K。