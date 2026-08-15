TheContentForge 今日價格

TheContentForge (SPARQ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SPARQ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPARQ。

TheContentForge 目前市值在 $ 401,381 排名第 #-，流通供應量為 996.80M SPARQ。過去 24 小時內，SPARQ 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00354506，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPARQ 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 74.15K。

TheContentForge（SPARQ）市場資訊

市值 $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K 成交量（24H） $ 74.15K$ 74.15K $ 74.15K 完全稀釋市值 $ 401.38K$ 401.38K $ 401.38K 流通量 996.80M 996.80M 996.80M 總供應量 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294 996,798,294.7308294

TheContentForge 的目前市值為 $ 401.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 74.15K。SPARQ 的流通量為 996.80M，總供應量是 996798294.7308294，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 401.38K。