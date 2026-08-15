Thala 今日價格

Thala (THL) 今日實時價格為 $ 0.00775984，過去 24 小時內變化了 5.60%。目前 THL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00775984 每 THL。

Thala 目前市值在 $ 558,316 排名第 #-，流通供應量為 71.95M THL。過去 24 小時內，THL 的交易價格在 $ 0.00747398（低點）和 $ 0.0079919（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 3.13，而歷史最低價為 $ 0.00708548。

短期表現方面，THL 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 +3.73%。過去一天，總交易量達到 $ 1.69K。

Thala（THL）市場資訊

市值 $ 558.32K$ 558.32K $ 558.32K 成交量（24H） $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K 完全稀釋市值 $ 775.97K$ 775.97K $ 775.97K 流通量 71.95M 71.95M 71.95M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Thala 的目前市值為 $ 558.32K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.69K。THL 的流通量為 71.95M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 775.97K。