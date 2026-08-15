TeamPL Token 今日價格

TeamPL Token (TMPL) 今日實時價格為 $ 0.00239787，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 TMPL 兌 USD 的匯率為 $ 0.00239787 每 TMPL。

TeamPL Token 目前市值在 $ 334,922 排名第 #-，流通供應量為 139.67M TMPL。過去 24 小時內，TMPL 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.153882，而歷史最低價為 $ 0.00239643。

短期表現方面，TMPL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 1.48。

TeamPL Token（TMPL）市場資訊

市值 $ 334.92K$ 334.92K $ 334.92K 成交量（24H） $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 完全稀釋市值 $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M 流通量 139.67M 139.67M 139.67M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

TeamPL Token 的目前市值為 $ 334.92K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.48。TMPL 的流通量為 139.67M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.40M。