Strike 今日價格

Strike (STRIKE) 今日實時價格為 $ 0.400242，過去 24 小時內變化了 1.37%。目前 STRIKE 兌 USD 的匯率為 $ 0.400242 每 STRIKE。

Strike 目前市值在 $ 7,204,094 排名第 #-，流通供應量為 18.00M STRIKE。過去 24 小時內，STRIKE 的交易價格在 $ 0.389705（低點）和 $ 0.410831（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.17，而歷史最低價為 $ 0.063691。

短期表現方面，STRIKE 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -2.56%。過去一天，總交易量達到 $ 9.74K。

Strike（STRIKE）市場資訊

市值 $ 7.20M$ 7.20M $ 7.20M 成交量（24H） $ 9.74K$ 9.74K $ 9.74K 完全稀釋市值 $ 10.01M$ 10.01M $ 10.01M 流通量 18.00M 18.00M 18.00M 總供應量 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

Strike 的目前市值為 $ 7.20M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.74K。STRIKE 的流通量為 18.00M，總供應量是 25000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.01M。