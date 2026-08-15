Strategy Punks 今日價格

Strategy Punks ($STRPNK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 $STRPNK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 $STRPNK。

Strategy Punks 目前市值在 $ 107,286 排名第 #-，流通供應量為 1.00B $STRPNK。過去 24 小時內，$STRPNK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00242568，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$STRPNK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.71%。過去一天，總交易量達到 $ 844.46。

Strategy Punks（$STRPNK）市場資訊

市值 $ 107.29K$ 107.29K $ 107.29K 成交量（24H） $ 844.46$ 844.46 $ 844.46 完全稀釋市值 $ 107.29K$ 107.29K $ 107.29K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Strategy Punks 的目前市值為 $ 107.29K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 844.46。$STRPNK 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 107.29K。