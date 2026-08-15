StakePoint 今日價格

StakePoint (SPT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.65%。目前 SPT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SPT。

StakePoint 目前市值在 $ 151,760 排名第 #-，流通供應量為 1.33B SPT。過去 24 小時內，SPT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SPT 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 +5.68%。過去一天，總交易量達到 $ 530.72。

StakePoint（SPT）市場資訊

市值 $ 151.76K$ 151.76K $ 151.76K 成交量（24H） $ 530.72$ 530.72 $ 530.72 完全稀釋市值 $ 151.76K$ 151.76K $ 151.76K 流通量 1.33B 1.33B 1.33B 總供應量 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679

StakePoint 的目前市值為 $ 151.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 530.72。SPT 的流通量為 1.33B，總供應量是 1325041066.686679，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 151.76K。