Stafi 今日價格

Stafi (FIS) 今日實時價格為 $ 0.00237753，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 FIS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00237753 每 FIS。

Stafi 目前市值在 $ 369,966 排名第 #-，流通供應量為 155.61M FIS。過去 24 小時內，FIS 的交易價格在 $ 0.00198474（低點）和 $ 0.00349693（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.7，而歷史最低價為 $ 0.00126843。

短期表現方面，FIS 在過去一小時內波動了 -2.72%，過去7 天內波動了 +10.30%。過去一天，總交易量達到 $ 491.50K。

Stafi（FIS）市場資訊

市值 $ 369.97K$ 369.97K $ 369.97K 成交量（24H） $ 491.50K$ 491.50K $ 491.50K 完全稀釋市值 $ 369.97K$ 369.97K $ 369.97K 流通量 155.61M 155.61M 155.61M 總供應量 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697 155,609,685.4880697

Stafi 的目前市值為 $ 369.97K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 491.50K。FIS 的流通量為 155.61M，總供應量是 155609685.4880697，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 369.97K。