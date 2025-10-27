stabble（STB）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00629365 24H最高價 $ 0.00661871 歷史最高 $ 0.04127941 最低價 $ 0.00301014 漲跌幅（1H） +0.08% 漲跌幅（1D） +3.56% 漲跌幅（7D） +12.53%

stabble（STB）目前實時價格為 $0.00658381。過去 24 小時內，STB 的交易價格在 $ 0.00629365 至 $ 0.00661871 之間波動，市場活躍度顯著。STB 的歷史最高價為 $ 0.04127941，歷史最低價為 $ 0.00301014。

從短期表現來看，STB 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.08%，過去 24 小時內變動為 +3.56%，過去 7 天內累計變動為 +12.53%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

stabble（STB）市場資訊

市值 $ 650.39K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.29M 流通量 98.80M 總供應量 500,000,000.0

stabble 的目前市值為 $ 650.39K, 它過去 24 小時的交易量為 --。STB 的流通量為 98.80M，總供應量是 500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.29M。