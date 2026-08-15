Splintershards 今日價格

Splintershards (SPS) 今日實時價格為 $ 0.00337059，過去 24 小時內變化了 0.61%。目前 SPS 兌 USD 的匯率為 $ 0.00337059 每 SPS。

Splintershards 目前市值在 $ 4,475,937 排名第 #-，流通供應量為 489.72M SPS。過去 24 小時內，SPS 的交易價格在 $ 0.00331557（低點）和 $ 0.00340853（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.065，而歷史最低價為 $ 0.00268039。

短期表現方面，SPS 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +10.46%。過去一天，總交易量達到 $ 5.49K。

Splintershards（SPS）市場資訊

市值 $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M 成交量（24H） $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K 完全稀釋市值 $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M 流通量 489.72M 489.72M 489.72M 總供應量 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851 1,327,940,171.157851

Splintershards 的目前市值為 $ 4.48M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.49K。SPS 的流通量為 489.72M，總供應量是 1327940171.157851，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.48M。