SoQuBit 今日價格

SoQuBit (PSOQ) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.80%。目前 PSOQ 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PSOQ。

SoQuBit 目前市值在 $ 312,841 排名第 #-，流通供應量為 879.97M PSOQ。過去 24 小時內，PSOQ 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00100172，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PSOQ 在過去一小時內波動了 +0.43%，過去7 天內波動了 -0.18%。過去一天，總交易量達到 $ 10.95K。

SoQuBit（PSOQ）市場資訊

市值 $ 312.84K$ 312.84K $ 312.84K 成交量（24H） $ 10.95K$ 10.95K $ 10.95K 完全稀釋市值 $ 312.84K$ 312.84K $ 312.84K 流通量 879.97M 879.97M 879.97M 總供應量 999,961,120.455464 999,961,120.455464 999,961,120.455464

SoQuBit 的目前市值為 $ 312.84K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.95K。PSOQ 的流通量為 879.97M，總供應量是 999961120.455464，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 312.84K。