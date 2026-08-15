Snappy 今日價格

Snappy (SNAP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.39%。目前 SNAP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SNAP。

Snappy 目前市值在 $ 198,828 排名第 #-，流通供應量為 1.00B SNAP。過去 24 小時內，SNAP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00403798，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SNAP 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -2.39%。過去一天，總交易量達到 $ 88.87。

Snappy（SNAP）市場資訊

市值 $ 198.83K$ 198.83K $ 198.83K 成交量（24H） $ 88.87$ 88.87 $ 88.87 完全稀釋市值 $ 198.83K$ 198.83K $ 198.83K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Snappy 的目前市值為 $ 198.83K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 88.87。SNAP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 198.83K。