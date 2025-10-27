Smart Layer Network（SLN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01861824 $ 0.01861824 $ 0.01861824 24H最低價 $ 0.02152522 $ 0.02152522 $ 0.02152522 24H最高價 24H最低價 $ 0.01861824$ 0.01861824 $ 0.01861824 24H最高價 $ 0.02152522$ 0.02152522 $ 0.02152522 歷史最高 $ 7.46$ 7.46 $ 7.46 最低價 $ 0.01861824$ 0.01861824 $ 0.01861824 漲跌幅（1H） -3.58% 漲跌幅（1D） +4.51% 漲跌幅（7D） -7.50% 漲跌幅（7D） -7.50%

Smart Layer Network（SLN）目前實時價格為 $0.02014127。過去 24 小時內，SLN 的交易價格在 $ 0.01861824 至 $ 0.02152522 之間波動，市場活躍度顯著。SLN 的歷史最高價為 $ 7.46，歷史最低價為 $ 0.01861824。

從短期表現來看，SLN 在過去 1 小時內的價格變動為 -3.58%，過去 24 小時內變動為 +4.51%，過去 7 天內累計變動為 -7.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Smart Layer Network（SLN）市場資訊

市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M 流通量 78.75M 78.75M 78.75M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Smart Layer Network 的目前市值為 $ 1.57M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SLN 的流通量為 78.75M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.00M。