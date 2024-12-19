sETH 價格 (SETH)
今天 sETH (SETH) 的實時價格爲 3,618.23 USD。目前其市值爲 $ 2.01M USD。SETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
sETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.76K USD
- sETH 當天價格變化爲 -4.06%
- 其循環供應量爲 11.58K USD
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今天內，sETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -153.20138274506。
在過去30天內，sETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +553.2349652830。
在過去60天內，sETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,323.7714169680。
在過去90天內，sETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,107.876606499941。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -153.20138274506
|-4.06%
|30天
|$ +553.2349652830
|+15.29%
|60天
|$ +1,323.7714169680
|+36.59%
|90天
|$ +1,107.876606499941
|+44.13%
sETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.17%
-4.06%
-6.92%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Synth sETH by Synthetix Tracks the price of Ether through price feeds supplied by an oracle.
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|1 SETH 兌換 AUD
A$5,752.9857
|1 SETH 兌換 GBP
￡2,858.4017
|1 SETH 兌換 EUR
€3,473.5008
|1 SETH 兌換 USD
$3,618.23
|1 SETH 兌換 MYR
RM16,282.035
|1 SETH 兌換 TRY
₺126,891.3261
|1 SETH 兌換 JPY
¥567,012.8233
|1 SETH 兌換 RUB
₽375,029.5395
|1 SETH 兌換 INR
₹307,875.1907
|1 SETH 兌換 IDR
Rp59,315,236.4112
|1 SETH 兌換 PHP
₱213,728.8461
|1 SETH 兌換 EGP
￡E.184,240.2716
|1 SETH 兌換 BRL
R$22,577.7552
|1 SETH 兌換 CAD
C$5,174.0689
|1 SETH 兌換 BDT
৳432,414.6673
|1 SETH 兌換 NGN
₦5,618,351.3617
|1 SETH 兌換 UAH
₴151,893.2954
|1 SETH 兌換 VES
Bs180,911.5
|1 SETH 兌換 PKR
Rs1,006,989.5913
|1 SETH 兌換 KZT
₸1,898,304.3695
|1 SETH 兌換 THB
฿124,901.2996
|1 SETH 兌換 TWD
NT$118,062.8449
|1 SETH 兌換 CHF
Fr3,220.2247
|1 SETH 兌換 HKD
HK$28,113.6471
|1 SETH 兌換 MAD
.د.م36,290.8469