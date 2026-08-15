Seraph 今日價格

Seraph (SERAPH) 今日實時價格為 $ 0.0034833，過去 24 小時內變化了 0.64%。目前 SERAPH 兌 USD 的匯率為 $ 0.0034833 每 SERAPH。

Seraph 目前市值在 $ 1,108,459 排名第 #-，流通供應量為 318.54M SERAPH。過去 24 小時內，SERAPH 的交易價格在 $ 0.00344167（低點）和 $ 0.00347811（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.69817，而歷史最低價為 $ 0.00331061。

短期表現方面，SERAPH 在過去一小時內波動了 +1.15%，過去7 天內波動了 +1.11%。過去一天，總交易量達到 $ 170.24K。

Seraph（SERAPH）市場資訊

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） $ 170.24K$ 170.24K $ 170.24K 完全稀釋市值 $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M 流通量 318.54M 318.54M 318.54M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Seraph 的目前市值為 $ 1.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 170.24K。SERAPH 的流通量為 318.54M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.48M。