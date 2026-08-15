Seamless Protocol 今日價格

Seamless Protocol (SEAM) 今日實時價格為 $ 0.01589243，過去 24 小時內變化了 0.52%。目前 SEAM 兌 USD 的匯率為 $ 0.01589243 每 SEAM。

Seamless Protocol 目前市值在 $ 646,599 排名第 #-，流通供應量為 40.69M SEAM。過去 24 小時內，SEAM 的交易價格在 $ 0.0158047（低點）和 $ 0.01590429（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 14.35，而歷史最低價為 $ 0.00470298。

短期表現方面，SEAM 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +0.07%。過去一天，總交易量達到 $ 2.08K。

Seamless Protocol（SEAM）市場資訊

市值 $ 646.60K$ 646.60K $ 646.60K 成交量（24H） $ 2.08K$ 2.08K $ 2.08K 完全稀釋市值 $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M 流通量 40.69M 40.69M 40.69M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Seamless Protocol 的目前市值為 $ 646.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.08K。SEAM 的流通量為 40.69M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.59M。