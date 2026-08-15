SCADA 今日價格

SCADA (SCADA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.89%。目前 SCADA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCADA。

SCADA 目前市值在 $ 173,014 排名第 #-，流通供應量為 187.02M SCADA。過去 24 小時內，SCADA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00103455（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00952474，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCADA 在過去一小時內波動了 +0.93%，過去7 天內波動了 -32.23%。過去一天，總交易量達到 $ 4.76K。

SCADA（SCADA）市場資訊

市值 $ 173.01K$ 173.01K $ 173.01K 成交量（24H） $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K 完全稀釋市值 $ 281.25K$ 281.25K $ 281.25K 流通量 187.02M 187.02M 187.02M 總供應量 304,019,619.3610997 304,019,619.3610997 304,019,619.3610997

SCADA 的目前市值為 $ 173.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.76K。SCADA 的流通量為 187.02M，總供應量是 304019619.3610997，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 281.25K。