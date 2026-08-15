RYFT 今日價格

RYFT (RYFT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.53%。目前 RYFT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RYFT。

RYFT 目前市值在 $ 60,094 排名第 #-，流通供應量為 113.76M RYFT。過去 24 小時內，RYFT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00177933，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RYFT 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -24.64%。過去一天，總交易量達到 $ 507.27。

RYFT（RYFT）市場資訊

市值 $ 60.09K$ 60.09K $ 60.09K 成交量（24H） $ 507.27$ 507.27 $ 507.27 完全稀釋市值 $ 723.90K$ 723.90K $ 723.90K 流通量 113.76M 113.76M 113.76M 總供應量 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0 1,370,359,913.0

RYFT 的目前市值為 $ 60.09K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 507.27。RYFT 的流通量為 113.76M，總供應量是 1370359913.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 723.90K。