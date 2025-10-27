ROY（ROY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00187085 $ 0.00187085 $ 0.00187085 24H最低價 $ 0.00252732 $ 0.00252732 $ 0.00252732 24H最高價 24H最低價 $ 0.00187085$ 0.00187085 $ 0.00187085 24H最高價 $ 0.00252732$ 0.00252732 $ 0.00252732 歷史最高 $ 0.00608046$ 0.00608046 $ 0.00608046 最低價 $ 0.00048689$ 0.00048689 $ 0.00048689 漲跌幅（1H） -1.63% 漲跌幅（1D） +26.22% 漲跌幅（7D） +26.35% 漲跌幅（7D） +26.35%

ROY（ROY）目前實時價格為 $0.00236137。過去 24 小時內，ROY 的交易價格在 $ 0.00187085 至 $ 0.00252732 之間波動，市場活躍度顯著。ROY 的歷史最高價為 $ 0.00608046，歷史最低價為 $ 0.00048689。

從短期表現來看，ROY 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.63%，過去 24 小時內變動為 +26.22%，過去 7 天內累計變動為 +26.35%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ROY（ROY）市場資訊

市值 $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,995,954.434653 999,995,954.434653 999,995,954.434653

ROY 的目前市值為 $ 2.36M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROY 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999995954.434653，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.36M。