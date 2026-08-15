Router Protocol 今日價格

Router Protocol (ROUTE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 ROUTE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROUTE。

Router Protocol 目前市值在 $ 56,101 排名第 #-，流通供應量為 678.74M ROUTE。過去 24 小時內，ROUTE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.080785，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROUTE 在過去一小時內波動了 -0.21%，過去7 天內波動了 -8.44%。過去一天，總交易量達到 --。

Router Protocol（ROUTE）市場資訊

市值 $ 56.10K$ 56.10K $ 56.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 81.17K$ 81.17K $ 81.17K 流通量 678.74M 678.74M 678.74M 總供應量 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

Router Protocol 的目前市值為 $ 56.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROUTE 的流通量為 678.74M，總供應量是 982072351.3008，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 81.17K。