REST 今日價格

REST (REST) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.69%。目前 REST 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 REST。

REST 目前市值在 $ 242,739 排名第 #-，流通供應量為 499.89M REST。過去 24 小時內，REST 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00138304，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，REST 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +33.31%。過去一天，總交易量達到 $ 1.82K。

REST（REST）市場資訊

市值 $ 242.74K$ 242.74K $ 242.74K 成交量（24H） $ 1.82K$ 1.82K $ 1.82K 完全稀釋市值 $ 242.74K$ 242.74K $ 242.74K 流通量 499.89M 499.89M 499.89M 總供應量 499,886,212.866924 499,886,212.866924 499,886,212.866924

REST 的目前市值為 $ 242.74K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.82K。REST 的流通量為 499.89M，總供應量是 499886212.866924，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 242.74K。