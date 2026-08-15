RCADE Network 今日價格

RCADE Network (RCADE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.03%。目前 RCADE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RCADE。

RCADE Network 目前市值在 $ 26,516 排名第 #-，流通供應量為 8.30B RCADE。過去 24 小時內，RCADE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00305157，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RCADE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +61.17%。過去一天，總交易量達到 --。

RCADE Network（RCADE）市場資訊

市值 $ 26.52K$ 26.52K $ 26.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 127.79K$ 127.79K $ 127.79K 流通量 8.30B 8.30B 8.30B 總供應量 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0 40,000,000,000.0

RCADE Network 的目前市值為 $ 26.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RCADE 的流通量為 8.30B，總供應量是 40000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 127.79K。