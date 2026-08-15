ragebait 今日價格

ragebait (RAGEBAIT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.23%。目前 RAGEBAIT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RAGEBAIT。

ragebait 目前市值在 $ 25,071 排名第 #-，流通供應量為 999.01M RAGEBAIT。過去 24 小時內，RAGEBAIT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RAGEBAIT 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +2.81%。過去一天，總交易量達到 --。

ragebait（RAGEBAIT）市場資訊

市值 $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.07K$ 25.07K $ 25.07K 流通量 999.01M 999.01M 999.01M 總供應量 999,008,942.109312 999,008,942.109312 999,008,942.109312

ragebait 的目前市值為 $ 25.07K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RAGEBAIT 的流通量為 999.01M，總供應量是 999008942.109312，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.07K。