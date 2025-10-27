RAGE GUY（RAGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00205502 24H最高價 $ 0.00241355 歷史最高 $ 0.00592337 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.77% 漲跌幅（1D） -9.38% 漲跌幅（7D） +34.73%

RAGE GUY（RAGE）目前實時價格為 $0.00217674。過去 24 小時內，RAGE 的交易價格在 $ 0.00205502 至 $ 0.00241355 之間波動，市場活躍度顯著。RAGE 的歷史最高價為 $ 0.00592337，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，RAGE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.77%，過去 24 小時內變動為 -9.38%，過去 7 天內累計變動為 +34.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

RAGE GUY（RAGE）市場資訊

市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M 流通量 984.02M 984.02M 984.02M 總供應量 984,024,868.249868 984,024,868.249868 984,024,868.249868

RAGE GUY 的目前市值為 $ 2.14M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RAGE 的流通量為 984.02M，總供應量是 984024868.249868，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.14M。