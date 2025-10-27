Puffverse（PFVS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00338963 $ 0.00338963 $ 0.00338963 24H最低價 $ 0.00365495 $ 0.00365495 $ 0.00365495 24H最高價 24H最低價 $ 0.00338963$ 0.00338963 $ 0.00338963 24H最高價 $ 0.00365495$ 0.00365495 $ 0.00365495 歷史最高 $ 0.086767$ 0.086767 $ 0.086767 最低價 $ 0.00256608$ 0.00256608 $ 0.00256608 漲跌幅（1H） +0.02% 漲跌幅（1D） +6.59% 漲跌幅（7D） +5.67% 漲跌幅（7D） +5.67%

Puffverse（PFVS）目前實時價格為 $0.0036129。過去 24 小時內，PFVS 的交易價格在 $ 0.00338963 至 $ 0.00365495 之間波動，市場活躍度顯著。PFVS 的歷史最高價為 $ 0.086767，歷史最低價為 $ 0.00256608。

從短期表現來看，PFVS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.02%，過去 24 小時內變動為 +6.59%，過去 7 天內累計變動為 +5.67%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Puffverse（PFVS）市場資訊

市值 $ 421.19K$ 421.19K $ 421.19K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M 流通量 116.62M 116.62M 116.62M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Puffverse 的目前市值為 $ 421.19K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PFVS 的流通量為 116.62M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.61M。