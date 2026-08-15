PMX500 今日價格

PMX500 (PMX) 今日實時價格為 $ 0.00182007，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PMX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00182007 每 PMX。

PMX500 目前市值在 $ 1,820,068 排名第 #-，流通供應量為 1.00B PMX。過去 24 小時內，PMX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01630243，而歷史最低價為 $ 0.00119345。

短期表現方面，PMX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -20.23%。過去一天，總交易量達到 $ 1.10。

PMX500（PMX）市場資訊

市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 成交量（24H） $ 1.10$ 1.10 $ 1.10 完全稀釋市值 $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PMX500 的目前市值為 $ 1.82M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.10。PMX 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.82M。