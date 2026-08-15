Planet Token 今日價格

Planet Token (PLANET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.68%。目前 PLANET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PLANET。

Planet Token 目前市值在 $ 292,442 排名第 #-，流通供應量為 851.45B PLANET。過去 24 小時內，PLANET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PLANET 在過去一小時內波動了 -0.49%，過去7 天內波動了 -17.93%。過去一天，總交易量達到 --。

Planet Token（PLANET）市場資訊

市值 $ 292.44K$ 292.44K $ 292.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 292.44K$ 292.44K $ 292.44K 流通量 851.45B 851.45B 851.45B 總供應量 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0 1,000,000,000,010.0

Planet Token 的目前市值為 $ 292.44K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PLANET 的流通量為 851.45B，總供應量是 1000000000010.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 292.44K。