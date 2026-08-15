Pipe Network 今日價格

Pipe Network (PIPE) 今日實時價格為 $ 0.01471164，過去 24 小時內變化了 13.68%。目前 PIPE 兌 USD 的匯率為 $ 0.01471164 每 PIPE。

Pipe Network 目前市值在 $ 1,471,149 排名第 #-，流通供應量為 100.00M PIPE。過去 24 小時內，PIPE 的交易價格在 $ 0.0138548（低點）和 $ 0.02042972（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.282006，而歷史最低價為 $ 0.00902284。

短期表現方面，PIPE 在過去一小時內波動了 -3.99%，過去7 天內波動了 +42.18%。過去一天，總交易量達到 $ 175.30K。

Pipe Network（PIPE）市場資訊

市值 $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M 成交量（24H） $ 175.30K$ 175.30K $ 175.30K 完全稀釋市值 $ 14.71M$ 14.71M $ 14.71M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pipe Network 的目前市值為 $ 1.47M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 175.30K。PIPE 的流通量為 100.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.71M。