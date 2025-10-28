Peengu（PEENGU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.95% 漲跌幅（1D） +3.90% 漲跌幅（7D） +4.98%

Peengu（PEENGU）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PEENGU 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PEENGU 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PEENGU 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.95%，過去 24 小時內變動為 +3.90%，過去 7 天內累計變動為 +4.98%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Peengu（PEENGU）市場資訊

市值 $ 48.08K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 48.08K 流通量 985.87M 總供應量 985,868,910.9955742

Peengu 的目前市值為 $ 48.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PEENGU 的流通量為 985.87M，總供應量是 985868910.9955742，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.08K。