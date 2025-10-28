Orcasm（ORCASM）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間 24H最低價 24H最高價 歷史最高 最低價 漲跌幅（1H） +0.80% 漲跌幅（1D） -13.42% 漲跌幅（7D） -1.86%

Orcasm（ORCASM）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ORCASM 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ORCASM 的歷史最高價為 $ 0.00140093，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ORCASM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.80%，過去 24 小時內變動為 -13.42%，過去 7 天內累計變動為 -1.86%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Orcasm（ORCASM）市場資訊

市值 $ 48.65K$ 48.65K $ 48.65K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 48.65K$ 48.65K $ 48.65K 流通量 831.72M 831.72M 831.72M 總供應量 831,716,820.9593116 831,716,820.9593116 831,716,820.9593116

Orcasm 的目前市值為 $ 48.65K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORCASM 的流通量為 831.72M，總供應量是 831716820.9593116，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 48.65K。