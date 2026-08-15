ORBIO 今日價格

ORBIO (ORBIO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.57%。目前 ORBIO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ORBIO。

ORBIO 目前市值在 $ 18,949.11 排名第 #-，流通供應量為 33.62B ORBIO。過去 24 小時內，ORBIO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00396685，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ORBIO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.80%。過去一天，總交易量達到 --。

ORBIO（ORBIO）市場資訊

市值 $ 18.95K$ 18.95K $ 18.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 19.25K$ 19.25K $ 19.25K 流通量 33.62B 33.62B 33.62B 總供應量 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898 43,897,015,490.06898

ORBIO 的目前市值為 $ 18.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORBIO 的流通量為 33.62B，總供應量是 43897015490.06898，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 19.25K。