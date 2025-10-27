Open Source（OS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00132606 $ 0.00194621 24H最低價 $ 0.00132606 24H最高價 $ 0.00194621 歷史最高 $ 0.04628724 最低價 $ 0.00132606 漲跌幅（1H） +0.55% 漲跌幅（1D） -30.46% 漲跌幅（7D） -37.50%

Open Source（OS）目前實時價格為 $0.00133669。過去 24 小時內，OS 的交易價格在 $ 0.00132606 至 $ 0.00194621 之間波動，市場活躍度顯著。OS 的歷史最高價為 $ 0.04628724，歷史最低價為 $ 0.00132606。

從短期表現來看，OS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.55%，過去 24 小時內變動為 -30.46%，過去 7 天內累計變動為 -37.50%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Open Source（OS）市場資訊

市值 $ 133.62K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 133.62K 流通量 100.00M 總供應量 100,000,000.0

Open Source 的目前市值為 $ 133.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OS 的流通量為 100.00M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 133.62K。